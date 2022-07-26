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Благоустройство площади перед Красноярским музыкальным театром завершат в августе

Главная Общество
Красноярск
15:45 26 Июля 2022
общество, красноярск, благоустройство, реконструкция, театр
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Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил площадь перед музыкальным театром. Там ведутся работы по благоустройству. Осенью начнут реконструировать входную группу и центральный фасад здания, сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Благоустройство площади перед Красноярским музыкальным театром завершат в августе

Проект благоустройства площади разработан под руководством архитектора Евгения Зыкова. В проекте учтены пожелания жителей микрорайона, зрителей, сотрудников театра. В частности, появятся большая пешеходная зона, озеленение, современная подсветка, удобные подходы к остановке, уникальные МАФы, скамейки.

Благоустройство площади перед Красноярским музыкальным театром завершат в августе

Сейчас завершён демонтаж. Подрядчики обустраивают сети наружного освещения, монтируют водоотводные лотки. Работы выполнены на 20 %. Совсем скоро специалисты начнут укладывать брусчатку. В августе завершат основное благоустройство.

Благоустройство площади перед Красноярским музыкальным театром завершат в августе

— Год назад мы приехали посмотреть, как гармонизировать начало пр. Мира, площадь перед БКЗ, и его завершение — площадь и здание Красноярского музыкального театра. Театр будет в значительной степени другим. Мы убедились, что, судя по темпам и заверениям строителей, к концу августа работы на площади будут завершены. Останется дождаться уличной мебели и в холодное время года доработают фасад, не повреждая того, что уже сделано. При реконструкции применят современные технологии, особую фактуру. Красноярский музыкальный театр станет украшением пр. Мира, — отметил Александр Усс.

Фото: © Александр Черных

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