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2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
16:45 26 Июля 2022
автомобиль, преступление, суд, мвд, кража, красноярск
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32-летнего жителя Красноярска приговорили к 2,6 годам исправительной колонии строгого режима за совершение автомобильных краж. В ГУ МВД России по краю рассказали, что весной минувшего года в правоохранительные органы обратился житель Свердловского района, заявивший о том, что неизвестный украл из его машины тахеометр, который стоит свыше 245 тысяч рублей. 
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что причастным к преступлению является 32-летний житель краевого центра, который был неоднократно судим. 
Кроме того, полиция установила, что обвиняемый совершил еще три кража. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей. Отметим, что дорогостоящий тахеометр злоумышленник сдал в комиссионный магазин, получив 10 тысяч рублей. Часть украденного удалось вернуть законным владельцам.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

 

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