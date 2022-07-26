В Емельяновском районе предприятие загрязнило почву токсичными соединениями серы и цинка

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю объявило предостережения предприятию за свалки в районе п. Элита.

В ведомство из Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края поступило обращение гражданина о несанкционированных свалках в районе посёлка.

Выездные обследования земель показали, что два земельных участка площадью 50 га используются для сенокошения. Информация о захламлении их твёрдыми коммунальными и строительными отходами на площади 0,02 га подтвердилась, пишут на сайте ведомства. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы токсичными соединениями серы и цинка.

Собственнику земельных участков ООО «Мой загородный дом» направлено предостережение с предложением очистить участок.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив