В Железногорске мужчина из магазина похитил 21 тысячу рублей

37-летний железногрец открыто похитил более 20 тысяч рублей из торгового павильона. Полицейские в течение получаса разыскали и задержали его.

Утром 25 июля в дежурную часть обратился предприниматель. Он сообщил, что из кассы его магазина неизвестный при продавце вытащил деньги и скрылся. Сотрудники полиции опросили работницу магазина. Она описала подозреваемого. Полицейские изъяли видеозапись с камеры наблюдения. По словам продавщицы, около 5 часов утра в павильон зашёл высокий мужчина и начал требовать деньги. Услышав отказ, он перегнулся через столик, открыл кассу ключом, находившимся в замке, и забрал 21 тысячу рублей.

— Сотрудники патрульно-постовой службы заметили недалеко от остановки похожего по описанию мужчину, который увидев полицейских, сменил направление и попытался скрыться, но был задержан. При себе у него была пачка денег. Поступок безработный мужчина объяснил тем, что у него закончились деньги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание по статье — до 4 лет лишение свободы.

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