26 июля
Красноярск
погода +20 °C
57.78
 
€ 58.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Железногорске мужчина из магазина похитил 21 тысячу рублей

Главная Общество
Красноярск
14:45 26 Июля 2022
общество, происшествия, железногорск, грабеж
версия для печати Ico_print

37-летний железногрец открыто похитил более 20 тысяч рублей из торгового павильона. Полицейские в течение получаса разыскали и задержали его.

Утром 25 июля в дежурную часть обратился предприниматель. Он сообщил, что из кассы его магазина неизвестный при продавце вытащил деньги и скрылся. Сотрудники полиции опросили работницу магазина. Она описала подозреваемого. Полицейские изъяли видеозапись с камеры наблюдения. По словам продавщицы, около 5 часов утра в павильон зашёл высокий мужчина и начал требовать деньги. Услышав отказ, он перегнулся через столик, открыл кассу ключом, находившимся в замке, и забрал 21 тысячу рублей.

— Сотрудники патрульно-постовой службы заметили недалеко от остановки похожего по описанию мужчину, который увидев полицейских, сменил направление и попытался скрыться, но был задержан. При себе у него была пачка денег. Поступок безработный мужчина объяснил тем, что у него закончились деньги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание по статье — до 4 лет лишение свободы.

Фото: © 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

26 Июля 2022 г.
Она улучшает работу мозга и полезна для сердца
Новости Красноярска: Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

26 Июля 2022 г.
Парковка будет рассчитана на 76 машиномест
Новости Красноярска: На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

26 Июля 2022 г.
Более половины заболевших — это дети
Новости Красноярска: Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

26 Июля 2022 г.
Партия яиц будет доставлена автомобильным транспортом
Новости Красноярска: В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

26 Июля 2022 г.
Скорее всего будет предпринята попытка отреставрировать её или законсервировать
Новости Красноярска: 2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

26 Июля 2022 г.
Красноярец похитил тахеометр стоимостью 245 тысяч рублей, а сдал его за 10 тысяч рублей
Новости компаний
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Новости Красноярска: Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

25 Июля 2022 г.
Ребенку всего 11 месяцев
Новости Красноярска: В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

21 Июля 2022 г.
В одной из квартир еще осталась проживать семья из 3-х человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru