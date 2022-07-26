На трассе Красноярск - Элита водитель Nissan улетел в кювет после столкновения с Toyota RAV4

Во вторник, 26 июля, на шестом километре автомобильной дороги «Красноярск – Элита» лоб в лоб столкнулся автомобиль Nissan Primera и Toyota RAV4. В ГИБДД России по краю сообщили, что в утреннее время 29-летний водитель Nissan ехал в сторону поселка Элита и допустил выезд на встречку, столкнувшись с автомобилем Toyota RAV4, которым управляла 63-летняя женщина.

От удара Nissan улетел в кювет и опрокинулся. В рамках медосвидетельствования было установлено, что 29-летний водитель был пьян, прибор показал 0,54 мг/л.

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