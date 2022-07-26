26 июля
Красноярск
погода +20 °C
57.78
 
€ 58.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На трассе Красноярск - Элита водитель Nissan улетел в кювет после столкновения с Toyota RAV4

Главная Общество
Красноярск
14:15 26 Июля 2022
автомобиль, водитель, красноярск, дтп, авария
версия для печати Ico_print

Во вторник, 26 июля, на шестом километре автомобильной дороги «Красноярск – Элита» лоб в лоб столкнулся автомобиль Nissan Primera и Toyota RAV4. В ГИБДД России по краю сообщили, что в утреннее время 29-летний водитель Nissan ехал в сторону поселка Элита и допустил выезд на встречку, столкнувшись с автомобилем Toyota RAV4, которым управляла 63-летняя женщина.

От удара Nissan улетел в кювет и опрокинулся. В рамках медосвидетельствования было установлено, что 29-летний водитель был пьян, прибор показал 0,54 мг/л.

Фото: © t.me/gibdd124

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

Красноярцам рассказали об удивительных свойствах малины

26 Июля 2022 г.
Она улучшает работу мозга и полезна для сердца
Новости Красноярска: Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

Для посетителей лестницы на Торгашинском хребте сделают дополнительную парковку

26 Июля 2022 г.
Парковка будет рассчитана на 76 машиномест
Новости Красноярска: На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

На Алтае 72 человека заболели сибирским клещевым тифом

26 Июля 2022 г.
Более половины заболевших — это дети
Новости Красноярска: Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

Более 300 тысяч куриных яиц отправили из Красноярского края в Монголию

26 Июля 2022 г.
Партия яиц будет доставлена автомобильным транспортом
Новости Красноярска: В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

В Красноярске в СФУ обнаружили фреску начала 80-х годов

26 Июля 2022 г.
Скорее всего будет предпринята попытка отреставрировать её или законсервировать
Новости Красноярска: 2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

2,6 года колонии дали жителю Красноярска за кражи из автомобилей более чем на 300 тысяч рублей

26 Июля 2022 г.
Красноярец похитил тахеометр стоимостью 245 тысяч рублей, а сдал его за 10 тысяч рублей
Новости компаний
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Новости Красноярска: Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

23 Июля 2022 г.
Краевые предприятия могут получить заем на создание импортозамещающего производства
Новости Красноярска: Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

23 Июля 2022 г.
И сам угодил в больницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru