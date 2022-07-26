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В Центральном районе Красноярска ребята из Трудового отряда расписали здание

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Красноярск
14:01 26 Июля 2022
общество, красноярск, школьники, художники
Фотография © admkrsk.ru
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В Центральном районе продолжает работать бригада художников Трудового отряда главы города. Они совместно со студентами СФУ закончили приводить в порядок здание на ул. Ленина, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Фасад дома № 122 украсили растительным орнаментом. По наблюдениям уличных художников, красивые граффити меньше страдают от рук вандалов, чем однотонные стены.

Сейчас ребята работают на о. Отдыха над зданием Красноярского колледжа олимпийского резерва. Здесь появятся рисунки, посвящённые различным видам спорта. До конца сезона художники украсят ещё несколько домов и объектов.

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