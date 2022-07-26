Лестница на Торгашинском хребте выиграла в номинации всероссийской премии

В Красноярске лстница, ведущая к Торгашинскому хребту, официально признана самой длинной в стране. Сооружение стало лауреатом номинации «Туризм, сервис и HoReCa» в рамках всероссийской премии «Эксперт года».

В правительстве Красноярского края сообщили, что красноярская лестница на конкурсе была представлена директором Туристского информационного центра Красноярского края Аленой Кочановой.

По ее словам, лестница на Торгашинском хребте приобретает все больший интерес. Туристический объект продолжает развиваться и специалисты делают все, чтобы территория рядом с лестницей была максимально комфортной.

В ближайшее время на Торгашинском хребте будет создан первый высокогорный линейный парк. Там планируют установить новые лавки, домики от ветра и навигацию.

Отметим, что в текущем году на победу в премии претендовали свыше 600 заявок. После отбора комиссией было рассмотрено порядка 200 проектов в 20 различных номинациях. Во главе экспертного совета был директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Как отметил председатель совета, ежегодно обладателями премии являются достойные люди, реализовавшие замечательные проекты.

Фото: © Александр Жуковец