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В Богучанском районе горит лес

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Красноярск
13:31 26 Июля 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, лесные пожары
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На 26 июля в Красноярском крае действует один лесной пожар в Богучанском районе на площади 0,1 га, сообщается на сайте регионального правительства. В ликвидации возгорания участвуют 8 специалистов.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 2 лесных пожара в Эвенкийском и Богучанском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Курганской области

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