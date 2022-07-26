Как обезопасить себя при езде на канатной дороге рассказали жителям Красноярска

Жители и туристы Красноярска смогут насладиться достопримечательностями города, воспользовавшись канатной дорогой. В связи с этим специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рассказали, как обезопасить себя при езде на подъемнике.

Во-первых, перед поездкой лучше всего надеть на себя удобный спортивный костюм и обувь на плоской подошве. Во-вторых, предварительно ознакомьтесь с графиком работы, порядком посещения и поведения на дороге. Также необходимо уточнить, есть ли на канатной дороге ограничения по весу, возрасту и росту. Если вы не подходите по габаритам, то лучше всего отказаться от поездки, иначе все может закончиться травмами.

Фото: © Никита Алексеев