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Как обезопасить себя при езде на канатной дороге рассказали жителям Красноярска

Главная Общество
Красноярск
13:15 26 Июля 2022
красноярск, туризм, безопасность, роспотребнадзор
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Жители и туристы Красноярска смогут насладиться достопримечательностями города, воспользовавшись канатной дорогой. В связи с этим специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рассказали, как обезопасить себя при езде на подъемнике.

Во-первых, перед поездкой лучше всего надеть на себя удобный спортивный костюм и обувь на плоской подошве. Во-вторых, предварительно ознакомьтесь с графиком работы, порядком посещения и поведения на дороге. Также необходимо уточнить, есть ли на канатной дороге ограничения по весу, возрасту и росту. Если вы не подходите по габаритам, то лучше всего отказаться от поездки, иначе все может закончиться травмами.

Фото: © Никита Алексеев

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