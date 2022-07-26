В Красноярске с виновника ДТП взыскали 58 тысяч рублей

Судебные приставы добились выплаты компенсации морального вреда в пользу пострадавшей в аварии жительницы Красноярска, пишут на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю.

Два года назад 33-летний мужчина на грузовике при выезде с прилегающей территории столкнулся с Mazda 3. В результате ДТП женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, получила сотрясение головного мозга и ушибы. Она прошла длительное лечение.

Суд признал виновным водителя грузовика и назначил наказание в виде выплаты компенсации морального вреда пострадавшей в размере 58 тысяч рублей.

Мужчина полностью выплатил компенсацию морального вреда.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев