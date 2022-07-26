10 медалей завоевали борцы из Красноярского края на турнире «Центр Азии»

Спортсмены из Красноярского края приняли участие во Всероссийских состязаниях по вольной борьбе «Центр Азии». По итогам турнира, который проходил в Кызыле, красноярцы заработали 10 медалей.

Золотые медали выиграли Владислав Фризен и Никита Акулинчев. Серебряные медали оказались у Романа Хвостова и Николая Донзаленко. Бронзу соревнований заработали Денис Репин, Александр Кочевой, Кежик Чымба, Максим Толмачев, Арбак Сат, а также Григорий Хорошавцев. Добавим, что борцы, выигравшие золотые медали, получат звание «Мастера спорта России».

Фото: © пресс-служба Министерства спорта Красноярского края