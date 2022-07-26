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90 млн рублей получили фермеры Красноярского края

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Красноярск
12:45 26 Июля 2022
конкурс, ферма, в красноярском крае, общество, сельское хозяйство
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Гранты «Агростартап» на открытие небольшого бизнеса в сельской местности получили 20 фермеров из 13 районов Красноярского края, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли. Поддержка предусмотрена по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Общий её объём из федерального и регионального бюджетов — 90 млн рублей.

— На конкурс поступило 54 заявки из 25 территорий региона. В сравнении с прошлым годом объём госпомощи увеличен в 1,5 раза, благодаря чему удалось поддержать максимальное количество перспективных проектов. Большинство из них направлены на разведение мясного КРС. Два фермера планируют заниматься молочным животноводством, трое – растениеводством, — отметил Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

В конкурсе участвовали фермеры, ИП, зарегистрировавшие хозяйство в год подачи заявки на отбор и те, кто только собирается вести агробизнес.

Грант «Агростартап» составляет от 3 до 6 млн рублей в зависимости от сельхозотрасли, на развитие которой запрашиваются денежные средства, а также от участия соискателей в сельхозкооперации. В проект конкурсанты вкладывают не менее 10 % собственных денег. Расходовать грант нужно в течение 1,5 лет.

За четыре года «Агростартапы» на общую сумму более 250 млн рублей получили 65 фермеров.

Фото: © Вадим Кофман

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