В Енисейске осудили семейную пару за сбыт наркотиков

В Красноярском крае был вынесен судебный приговор семейной паре, обвиняемых в хранении и сбыте запрещенных веществ. В ГУ МВД России по региону рассказали, что летом 2020 года сотрудники группы по контролю за оборотом наркотических веществ остановили машину. В салоне транспортного средства был найден синтетический наркотик размером 8,6 гр. В ходе обыска в доме супругов нашли маковую солому весом 52 гр.

Впоследствии правоохранители выяснили, что 41-леиний житель Енисейска уже сбыл около 1 грамм синтетического наркотика. В связи со случившимся в отношении супругов были заведены уголовные дела за хранение и сбыт запрещенных веществ. В результате суд приговорил мужчину к 11,5 годам тюрьмы, а его супруга получила шесть лет условно с испытательным сроком.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости