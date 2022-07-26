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В Енисейске осудили семейную пару за сбыт наркотиков

Главная Общество
Красноярск
12:16 26 Июля 2022
полиция, преступление, в красноярском крае, наркотики
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В Красноярском крае был вынесен судебный приговор семейной паре, обвиняемых в хранении и сбыте запрещенных веществ. В ГУ МВД России по региону рассказали, что летом 2020 года сотрудники группы по контролю за оборотом наркотических веществ остановили машину. В салоне транспортного средства был найден синтетический наркотик размером 8,6 гр. В ходе обыска в доме супругов нашли маковую солому весом 52 гр.

Впоследствии правоохранители выяснили, что 41-леиний житель Енисейска уже сбыл около 1 грамм синтетического наркотика. В связи со случившимся в отношении супругов были заведены уголовные дела за хранение и сбыт запрещенных веществ. В результате суд приговорил мужчину к 11,5 годам тюрьмы, а его супруга получила шесть лет условно с испытательным сроком.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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