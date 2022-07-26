Красноярский край занял 6 место в ТОП-10 регионов SMART-2022

Рейтинг регионов SMART по данным за 2021 год составила Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Красноярский край занял 6 место. По сравнению с предыдущим рейтингом регион переместился с 20 места, сообщает пресс-служба Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Регион значительно опережает другие территории по уровню антикризисной поддержки малого и среднего предпринимательства по охвату и по объёму выделенных средств на прямую (включая инновационную) финансовую поддержку.

Рейтинг основан на официальных статистических данных с учётом принятых управленческих решений по направлениям: технологическая (инновационная) политика, устойчивое развитие региона, научное лидерство, антикризисная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, медиа-активность, кадры для новой экономики, экосистема поддержки создания хай-тек бизнеса и т.д.

— В условиях нестабильной экономической ситуации мониторинг даёт представление о сравнительном продвижении или отставании регионов по ключевым траекториям развития. Для дальнейшего развития Красноярского края и перехода к цифровой экономике необходимо достижение показателей в научном лидерстве и кадровой политике, — рассказала Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

С рейтингом можно ознакомиться здесь.

Напомним, Красноярск был включён в десятку лучших городов России по цифровизации. Удостоены наград были города, которым удалось получить высокие показатели Индекса цифровизации «IQ городов» в прошлом году.