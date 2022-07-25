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Благоустройство детского парка и фонтана «Енисей и Кан» завершат в Зеленогорске к началу осени

Главная Общество
Красноярск
17:10 25 Июля 2022
благоустройство, парк, в красноярском крае, правительство
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В Красноярском крае в Зеленогорске вовсю проходят работы по благоустройству парка и фонтана «Енисей и Кан». В минувшем году жители города отдали свои голоса за то, чтобы «железобетонный городок» преобразился в прекрасное общественное пространство. 
В краевом правительстве отметили, что на данный момент на территории будущего парка подрядчик обустраивает дорожки для пешеходов, прокладывает кабельные линии для установки опор освещения, видеокамер системы наблюдения и светильников. Планируется, что работы будут завершены к началу осеннего периода. 

Благоустройство детского парка и фонтана «Енисей и Кан» завершат в Зеленогорске к началу осени


По словам жительницы Зеленогорска Татьяны Канарейкиной, она давно мечтала о том, что преображении детского городка. Женщина призналась, что ее радует то, что при работе над проектом учитывались предложения зеленогорцев. 

Так, например, малые архитектурные формы будут изготовлены из экологически безопасных материалов, пространство будет безопасным для детей. 

Отметим, что проект благоустройства фонтана «Енисей и Кан» стал лауреатом краевого конкурса «Лучшие проекты создания комфортной городской среды». Для реализации проекта было выделено 50 млн рублей. Комплекс работ предполагает обновление фонтана и благоустройство близлежащей территории. Идея проекта состоит в том, чтобы организовать амфитеатр на территории рядом с фонтаном.  

Фото: © krskstate.ru

 

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