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Красноярцев просят сообщать о надписях, содержащих информацию о продаже наркотиков

Главная Общество
Красноярск
16:33 25 Июля 2022
надписи, наркотики, нарушение, вандализм
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За первое полугодие в Красноярске специалисты районных администраций совместно с сотрудниками органов внутренних дел зафиксировали 224 надписи о продаже наркотиков на стенах домов и прочих объектах городской инфраструктуры.

Неизвестные «трафаретчики» наносят надписи, которые содержат сведения о ссылках на интернет-службы и сайты, занимающиеся продажей запрещенных веществ. Как правило, такие надписи можно встретить на заборах, мостах, в подземных переходах, на остановках, фасадах зданий.

Если правонарушение будет рассматриваться как порча имущества, то может быть применена статья 7.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» без существенного ущерба. Правонарушение наказывается штрафом от 300 до 500 рублей.

Также КоАП РФ за пропаганду наркотических средств предусмотрена ответственность в виде штрафа. Его максимальный размер составляет 1,5 млн рублей, также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. Иностранцев и лиц без гражданства за такие правонарушения выдворят за пределы страны.

По 72 фактам из зафиксированных 224 случаев порчи объектов инфраструктуры Красноярска, информация направлена в административные комиссии районов города, к ответственности привлечено 15 физических и юридических лиц. По 152 выявленным фактам работает МУ МВД России «Красноярское».

Если вы увидели надписи, которые содержат ссылки о продаже запрещенных веществ, нужно сообщить информацию по телефонам: +7 (391) 227‒19‒95; 02 в МУ МВД России «Красноярское». 

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