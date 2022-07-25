В Норильске мотоциклист насмерть сбил 32-летнего пешехода

В Красноярском крае в прошлую субботу, 23 июля, в вечерние часы на одной из улиц Норильска произошло смертельное ДТП. В ГИБДД России по региону рассказали, что 29-летний мотоциклист в застегнутом мотошлеме и спецэкипировке ехал на Kawasaki по улице Федоровского.

В какой-то момент водитель мотоцикла наехал на 32-летнего пешехода, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате пешеход скончался до приезда медиков. Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов