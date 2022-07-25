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"Важное приобретаешь в пути": Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за поддержку

Главная Общество
Красноярск
16:22 25 Июля 2022
общество, красноярск, глава
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Глава Красноярска Сергей Еремин, об отставке которого стало известно сегодня, 25 июля, опубликовал большой пост благодарности жителям города в своем Telegram-канале.

Градоначальник написал, что Красноярску очень повезло с тем, что в нём живут люди созидающие и думающие, подчеркнув, что это и есть главная команда развития города. Сергей Еремин не стал перечислять всего, что было сделано за последние годы, но выразил надежду на то, что большинство горожан сейчас с гордостью показывают свой город гостям.

"Важное приобретаешь в пути. Спасибо вам за то, что в этом пути вы были рядом.  ... Скажу только одно. Очень многие красноярцы, многие из вас, заново влюбились в свой город, с гордостью стали показывать его гостям. Для меня это самое дорогое достижение", - написал Сергей Еремин.

Он поблагодарил всех, кто работал вместе с ним и рассказал о своем новом направлении работы.

Напомним, Sibnovosti.ru сообщали, что Сергей Еремин переходит работать в правительство Красноярского края в качестве заместителя губернатора.

"Буду курировать развитие муниципалитетов нашего края. Задач очень много, рассчитываю, что пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит мне их решить. Завтра я внесу в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий главы города, а на следующей неделе состоится заседание сессии, где депутаты примут мою отставку", - написал Еремин.

Фото: ©Администрация г. Красноярска

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