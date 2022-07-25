В первом полугодии Богучанская ГЭС увеличила выработку энергии и выплату налогов

В первом полугодии 2022 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 10 млрд. 10,7 млн. кВт.ч электроэнергии. Это на 602 млн. или 6,4% больше, чем за первое полугодие 2021 года, которое до сих пор было лучшим за всю историю работы станции. В июне 2022 года произведено 1 млрд. 612,8 млн. кВт.ч, что на 22,1% больше, чем в июне 2021 года.

Выработка энергии зависит от загрузки гидроагрегатов: в июне 2021 года расходы составляли в среднем 2886 кубометров воды в секунду, в июне текущего года – 3530 кубометров. Благодаря тому, что Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) установило для Богучанской ГЭС такой режим, а коллектив станции грамотно спланировал свою работу, 10-миллиардный рубеж выработки был пройден на три недели раньше, чем в 2021 году.

На период с 2 июля по 5 августа ЕнБВУ установило для Богучанской ГЭС режим работы с расходами 3700-3900 кубометров воды в секунду с условием поддержания уровня Богучанского водохранилища в отметках 207,5-207,8 м; в июне действовал режим 3300-3600 кубометров. Решение ЕнБВУ учитывает складывающуюся на Ангарском и Енисейском каскаде гидрологическую обстановку и долгосрочные прогнозы о динамике приточности в водохранилища Ангарского каскада и озеро Байкал.

По итогам первого полугодия АО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 5 млрд. 347,9 млн. рублей, что на 1 млрд. 139 млн. (27%) больше, чем за аналогичный период 2021 года. Федеральный бюджет получил 2 млрд. 918,3 млн. рублей (рост отчислений на 21,4%); в бюджет Красноярского края выплачено 2 млрд. 307,4 млн. рублей (рост на 35,6%). В местный бюджет в виде арендной платы за землю поступили 7,7 млн. рублей; отчисления во внебюджетные фонды выросли на 22,4% и составили 114,4 млн. рублей.