В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

Трагедия произошла в поселке Хантайское озеро Таймырского района. Там 62-летний мужчина забил до смерти свою 57-летнюю жену. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что 16 июля супруги распивали спиртные напитки в своей квартире на улице Восточная. Во время застолья между ними возник конфликт. Мужчина начал высказывать супруге претензии по бытовым вопросам, а после начал бить несчастную. Удары наносил руками и ногами по голове. Травмы, которая получила женщина, оказались смертельными. Она погибла на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления уже задержан и решается вопрос о заключении его под стражу.

Ведется следствие, в ходе которого правоохранителям предстоит установить все подробности произошедшего.

Фото:©СУ СК РФ по региону