25 июля
Красноярск
погода +12 °C
57.39
 
€ 57.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

Главная Общество
Красноярск
18:33 25 Июля 2022
происшествия, таймыр, убийство
версия для печати Ico_print

Трагедия произошла в поселке Хантайское озеро Таймырского района. Там 62-летний мужчина забил до смерти свою 57-летнюю жену. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что 16 июля супруги распивали спиртные напитки в своей квартире на улице Восточная. Во время застолья между ними возник конфликт. Мужчина начал высказывать супруге претензии по бытовым вопросам, а после начал бить несчастную. Удары наносил руками и ногами по голове. Травмы, которая получила женщина, оказались смертельными. Она погибла на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления уже задержан и решается вопрос о заключении его под стражу.

Ведется следствие, в ходе которого правоохранителям предстоит установить все подробности произошедшего.

Фото:©СУ СК РФ по региону

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Благоустройство детского парка и фонтана «Енисей и Кан» завершат в Зеленогорске к началу осени

Благоустройство детского парка и фонтана «Енисей и Кан» завершат в Зеленогорске к началу осени

25 Июля 2022 г.
За создание парка проголосовали сами зеленогорцы
Новости Красноярска: В Норильске мотоциклист насмерть сбил 32-летнего пешехода

В Норильске мотоциклист насмерть сбил 32-летнего пешехода

25 Июля 2022 г.
Водитель мотоцикла и его пассажир получили травмы
Новости Красноярска: Красноярцев просят сообщать о надписях, содержащих информацию о продаже наркотиков

Красноярцев просят сообщать о надписях, содержащих информацию о продаже наркотиков

25 Июля 2022 г.
Правонарушение наказывается штрафом от 300 до 500 рублей
Новости Красноярска: "Важное приобретаешь в пути": Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за поддержку

"Важное приобретаешь в пути": Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за поддержку

25 Июля 2022 г.
Глава города покидает свой пост
Новости Красноярска: Дорожный ремонт на Волжской стартует в Красноярске в начале августа

Дорожный ремонт на Волжской стартует в Красноярске в начале августа

25 Июля 2022 г.
Стоимость контракта - 139,29 млн рублей
Новости Красноярска: Мэр Красноярска Сергей Еремин переходит на должность заместителя Александра Усса

Мэр Красноярска Сергей Еремин переходит на должность заместителя Александра Усса

25 Июля 2022 г.
Он будет курировать вопросы благоустройства
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

22 Июля 2022 г.
Холодную воду дадут только после 23:00 23 июля
Новости Красноярска: Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

23 Июля 2022 г.
Краевые предприятия могут получить заем на создание импортозамещающего производства
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова по делу о метро

В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова по делу о метро

22 Июля 2022 г.
Ранее были арестованы еще два фигуранта по этому делу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru