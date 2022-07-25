Футболисты «Енисея» посвятили победу над «Рубином» своему умершему болельщику

Футбольный клуб «Енисей» в минувшее воскресенье провел первый матч в Красноярске в рамках нового сезона Первой лиги. Красно-синие в родных стенах принимали казанский «Рубин», который был побежден со счетом 3:2. В этот же день команда узнала о том, что скончался один из самых преданных болельщиков «Енисея» - Александр Мельников. С 2017 года он не пропустил ни одной домашней встречи и всегда приветствовал игроков с автобуса. Также он ездил на гостевые матчи и ходил на встречи футболистов с болельщиками.

По словам хавбека «Енисея» Олега Ланина, ему было грустно выйти из автобуса и не пожать руку Александра.

«Когда узнал о его смерти сразу был уверен, что мы победим в этот день. Саша нам помог», — заявил полузащитник.

Встреча с «Рубином» стартовала с громких аплодисментов, которые были посвящены памяти болельщику. Свою победу над командой Леонида Слуцкого футболисты «Енисея» посвяти памяти Александра Мельникова.

Фото: © пресс-служба ФК "Енисей"