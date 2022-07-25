Консервные банки, пластик и влажные салфетки: волонтеры очистили от мусора берега реки Маны

Экологический десант очистил берега реки Маны очистили от мусора. Почти 20 человек - семьи с детьми, которые заботятся о природе родного края - вышли на экологическую акцию по маршруту село Нарва - поселок Большой Унгут. Как сообщается на сайте регионального правительства, активисты сплавлялись по реке на катамаранах и байдарках, по пути делали остановки и очистили от мусора почти 16 туристических площадок.

Участники экологического десанта отмечают, что все площадки, на которых они делали остановки - это организованные и «дикие» места отдыха. Больше всего отдыхающие оставляют после себя пластиковые бутылки, одноразовую посуду, контейнеры, консервные банки и влажные салфетки. За два дня, пока длилась акция, активисты собрали шесть больших мешков отходов, которые в последующем будут отправлены на утилизацию.

Руководить проекта Олег Заря отмечает, что одна из главных задач акции - это не просто убрать берег реки, но и привлечь внимание к вопросам экологии.

- Акции по уборке берегов Маны проходят регулярно, но мусора на стоянках меньше не становится, - говорит Олег Заря. - Туристы оставляют после себя отходы и тем самым загрязняют одно из самых красивейших мест отдыха нашего региона. Мы хотели не просто навести порядок, но и своим примером показать, что надо уважать друг друга и не оставлять мусор.

Фото:Олег Заря/ВКонтакте