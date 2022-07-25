Выставка «Вахтанговский век» работает в Красноярске последнюю неделю

В Красноярске в художественном музее им. В. И. Сурикова проходит выставка «Вахтанговский век». Она посвящена столетнему юбилею Театра Вахтангова. Организатор выставки – благотворительный фонд Михаила Прохорова. Отметим, что экспозиция работает последнюю неделю – до 31 июля включительно.

В рамках выставки красноярцы смогут прикоснуться к истории поистине легендарного спектакля «Принцесса Турандот» 1922 года и его создателя, являющегося основателем театра – Евгения Вахтангова.

Один из стендов посвятили театральной постановке «Степан Разин», в которой Михаил Ульянов стал режиссером и исполнителем главной роли.

Кроме того, на выставке красноярские театралы смогут увидеть мебель из спектакля «Дядюшкин сон», поставленного Владимиром Ивановым. Среди экспонатов также можно найти костюм Князя К., которого сыграл Владимир Этуш.

Также в экспозиции участвует постановка «Ревизор», которая отмечает в этом году двадцатилетний юбилей. Данный спектакль представлен костюмами Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой.

Фото: © Фонд Михаила Прохорова