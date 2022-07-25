25 июля
Красноярск
погода +12 °C
57.39
 
€ 57.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Выставка «Вахтанговский век» работает в Красноярске последнюю неделю

Главная Общество
Красноярск
14:55 25 Июля 2022
театр, красноярск, выставка
версия для печати Ico_print

В Красноярске в художественном музее им. В. И. Сурикова проходит выставка «Вахтанговский век». Она посвящена столетнему юбилею Театра Вахтангова. Организатор выставки – благотворительный фонд Михаила Прохорова. Отметим, что экспозиция работает последнюю неделю – до 31 июля включительно.

В рамках выставки красноярцы смогут прикоснуться к истории поистине легендарного спектакля «Принцесса Турандот» 1922 года и его создателя, являющегося основателем театра – Евгения Вахтангова.

Выставка «Вахтанговский век» работает в Красноярске последнюю неделю

Один из стендов посвятили театральной постановке «Степан Разин», в которой Михаил Ульянов стал режиссером и исполнителем главной роли.

Выставка «Вахтанговский век» работает в Красноярске последнюю неделю

Кроме того, на выставке красноярские театралы смогут увидеть мебель из спектакля «Дядюшкин сон», поставленного Владимиром Ивановым. Среди экспонатов также можно найти костюм Князя К., которого сыграл Владимир Этуш.

Выставка «Вахтанговский век» работает в Красноярске последнюю неделю

Также в экспозиции участвует постановка «Ревизор», которая отмечает в этом году двадцатилетний юбилей. Данный спектакль представлен костюмами Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой.

Выставка «Вахтанговский век» работает в Красноярске последнюю неделю

 

Фото: © Фонд Михаила Прохорова

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

25 Июля 2022 г.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия
Новости Красноярска: Благоустройство детского парка и фонтана «Енисей и Кан» завершат в Зеленогорске к началу осени

Благоустройство детского парка и фонтана «Енисей и Кан» завершат в Зеленогорске к началу осени

25 Июля 2022 г.
За создание парка проголосовали сами зеленогорцы
Новости Красноярска: В Норильске мотоциклист насмерть сбил 32-летнего пешехода

В Норильске мотоциклист насмерть сбил 32-летнего пешехода

25 Июля 2022 г.
Водитель мотоцикла и его пассажир получили травмы
Новости Красноярска: Красноярцев просят сообщать о надписях, содержащих информацию о продаже наркотиков

Красноярцев просят сообщать о надписях, содержащих информацию о продаже наркотиков

25 Июля 2022 г.
Правонарушение наказывается штрафом от 300 до 500 рублей
Новости Красноярска: "Важное приобретаешь в пути": Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за поддержку

"Важное приобретаешь в пути": Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за поддержку

25 Июля 2022 г.
Глава города покидает свой пост
Новости Красноярска: Дорожный ремонт на Волжской стартует в Красноярске в начале августа

Дорожный ремонт на Волжской стартует в Красноярске в начале августа

25 Июля 2022 г.
Стоимость контракта - 139,29 млн рублей
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд арестовал до 19 сентября

Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд арестовал до 19 сентября

23 Июля 2022 г.
Его задержали накануне по делу о метро
Новости Красноярска: В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

21 Июля 2022 г.
В одной из квартир еще осталась проживать семья из 3-х человек
Новости Красноярска: 28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

20 Июля 2022 г.
Красноярец преследовал женщину и писал сообщения с угрозами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru