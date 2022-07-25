Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

В Красноярске сотрудниками полиции была организована проверка в связи с получением травм 11-месячным ребенком. В ГУ МВД России по региону рассказали, что в правоохранительные органы была передана информация от работников почтового отделения о том, что на ул. Красномосковской пьяная мать уронила маленького ребенка на асфальт.

Как удалось выяснить инспектору ПДН, 35-летняя красноярка накануне находилась в квартире своей матери вместе с двумя своими детьми. Женщина на протяжении долгого времени употребляла спиртное.

Затем красноярка пошла на улицу с несовершеннолетними и уронила одного из них на асфальт. После этого она легла рядом и уснула. Мальчика госпитализировали в медучреждение, а старшего ребенка поместили в спецучреждение. В отношении жительницы Красноярска составили два административных протокола.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости