Выпускники магистратуры МФТИ получили первые NFT-дипломы в России

Первой в России государственной учебной программой, выпустившей токены NFT для магистерских дипломов, стала магистратура по программе «Блокчейн» Московского физико-технического института (МФТИ). Ее партнером выступает «Норникель».

Дипломы были выпущены в виде графического видеобъекта. В них специально вшили сведения о студенте и годе его выпуска. Еще NFT содержит электронные подписи участников аттестационной комиссии для подтверждения подлинности диплома. Магистрантам также передают право владения объектом, однако автором выступает магистратура по программе «Блокчейн» МФТИ. При выпуске NFT-дипломов был использован Etherium на базе OpenSea.

По словам руководителя магистратуры Владимира Горгадзе, NFT-формат является уникальной формой владения цифровым активом. Дипломы, выпущенные в виде NFT, гарантируют сохранность и их можно отследить, при этом магистерскую в подобном формате нельзя подделать или изменить.

Вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова заявила, что в настоящий момент, казалось бы, даже столь традиционный объект, как диплом, приобретает цифровой вид.

«Для нас важно, что именно при поддержке «Норникеля» выпускники получили уникальное образование, востребованное во всем мире», - сообщила она.

Также Дарья Крячкова отметила, что компании интересно внедрение новейших технологий и она в дальнейшем планирует работать с ведущими университетами России для повышения уровня подготовки будущих специалистов. На сегодняшний день темы поддельных дипломов и подтверждения уровня знаний являются одними из наиболее актуальных в мировой повестке. Решение этих проблем привело к тому, что в образовательной сфере стали все чаще применять идеи, используемые в блокчейне.

Уникальным свойством NFT-дипломов является не только то, что их нельзя подделать, но и то, что формат позволяет открыть документ в любой точке земного шара. Сооснователь магистратуры по программе «Блокчейн» МФТИ и руководитель лаборатории блокчейн-технологий ChainLab научного центра «Идея» Александр Беленов считает, что у NFT-формата есть будущее и он может быть внедрен в повседневную жизнь человека.

С помощью уникальных токенов можно продавать билеты на мероприятия или использовать для того, чтобы подтвердить право владения недвижимым имуществом. Эксперт уверен, что NFT-формат будет удобным и безопасным.

Фото: © nornickel.ru