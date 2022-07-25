В Красноярске утвердили список дворов для ремонта в 2023 году

Общественной комиссией по развитию городской среды был утвержден список дворов, которые будут благоустроены в следующем году в Красноярске. В администрации города рассказали, что на проведение ремонтных работ во дворах выделено 121,76 млн рублей.

Так, например, в Железнодорожном районе будет отремонтирован на улице Красной Армии, 36. В Центральном районе отремонтируют участок по проспекту Мира, ​104. В Ленинский район благоустроят двор на Ше​вченко, 44. Ознакомиться с полным списком дворов можно, перейдя по ссылке.

Фото: © Никита Алексеев