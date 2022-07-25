Забившему до смерти йоркширского терьера жителю Красноярска грозит до 3 лет тюрьмы

В Красноярске в отношении жителя Красноярска завели уголовное дело в связи с жестоким обращением с животным. Напомним, что в одном из дворов Октябрьского района пьяный красноярец избил йоркширского терьера. От полученных травм собака скончалась.

Нетрезвый красноярец, в свою очередь, при падении ударился об асфальт и разбил себе голову. После этого ему вызвали скорую. Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы. В полиции сообщили, что пока красноярца не удалось допросить из-за состояния здоровья.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости