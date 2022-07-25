250 кг опасной молочки изъяли в Красноярском крае с начала 2022 года

В Красноярском крае за первые шесть месяцев этого года специалисты регионального Управления Роспотребнадзора исследовали свыше 1,3 тысяч проб молочной продукции по различным показателям.

По результатам лабораторных исследований, порядка 250 кг продукции не соответствовали необходимым нормативам. В результате молочку изъяли из оборота. Отметим, что фальсифицированная продукция в виде сливочного масла и сыра была ввезена в Красноярский край из Московской, Курской и Омской областей.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости