В Красноярске 62-летний водитель Honda проехал на «красный» и врезался в грузовик

В Красноярске в понедельник, 25 июля, в утренние часы на улице Щорса автомобиль Honda CR-V на полной скорости въехал в грузовик Volvo. Согласно предварительным данным, легковой автомобиль под управлением 62-летнего водителя ехал по улице Пионерской правды и, проехав на «красный», врезался в грузовой автомобиль. Грузовик с полуприцепом, которым управлял 42-летний мужчина, ехал по Щорса со стороны Затонской.

В рамках проверки оба водителя прошли медосвидетельствование, но оба оказались трезвыми. В ходе столкновения травмы получил водитель Honda. Добавим, что 62-летнему мужчине грозит штраф в 1 тысячу рублей.

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