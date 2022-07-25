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Пресс-конференция «Фестиваль «Душа России» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
11:56 25 Июля 2022
общество, омск, прямая, трансляция
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25 июля в 14:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая XIII областному фестивалю русской культуры «Душа России». В этом году фестиваль посвящен 200-летию со дня образования Омской области.

Участники:
- Виктория Багринцева, директор Государственного центра народного творчества Омской области;
- Нина Генова, доктор культурологии, заведующая кафедрой театрального искусства и социокультурных процессов ОмГУ, экс-председатель комитета по культуре и искусству администрации Омской области.

Присоединиться к трансляции можно здесь.

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