В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Тасеевской районной больницы. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в 2017 году руководитель медицинского учреждения рассчиталась бюджетными деньгами за ремонт собственного автомобиля.

В ходе проверки было установлено, что в июле 2017 года главный врач произвела расчет с коммерческой организацией за ремонт личного легкового автомобиля, - говорится в сообщении ведомства. - Стоимость ремонта составила 141 тысячу рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы. В результате - возбуждено уголовное дело по статье "Растрата".

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры края.

Фото:©РИА Новости/Асатур Есаянц