В России вернут в печать «десятку» с достопримечательностями Красноярска

Бумажная банкнота с видами Красноярска вернется денежный оборот.



О планах вернуть «десятирублевку» в оборот сообщил «Известиям» заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов. Напомним, что купюру прекратили печатать ещё в 2013 году из-за планов по замене банкнот монетами из-за высокого уровня износа бумаг.

Теперь, по словам Белова, ситуация приняла "новый поворот". Как сообщает ведомство, из-за роста цен на металл с 2009 года производство монет обходится властям дороже.



Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости

