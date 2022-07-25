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В России вернут в печать «десятку» с достопримечательностями Красноярска

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Красноярск
11:14 25 Июля 2022
общество, в россии, экономика, деньги, финансы
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Бумажная банкнота с видами Красноярска вернется денежный оборот.


О планах вернуть «десятирублевку» в оборот сообщил «Известиям» заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов. Напомним, что купюру прекратили печатать ещё в 2013 году из-за планов по замене банкнот монетами из-за высокого уровня износа бумаг. 

Теперь, по словам Белова, ситуация приняла "новый поворот". Как сообщает ведомство, из-за роста цен на металл с 2009 года производство монет обходится властям дороже.


Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости
 

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