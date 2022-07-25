В Красноярске в Железнодорожном районе 26 камер подключили к системе «Безопасный город»

В Красноярске в нескольких общественных пространствах Железнодорожного района видеокамеры не были подключены к системе «Безопасный город». В краевой прокуратуре отметили, что эта система позволяет обеспечивать общественную безопасность и правопорядок, а также помогает в раскрытии преступлений.

В результате руководители организаций, которые используют объекты, получили представления об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности общественных пространств. Таким образом, 26 камер, которые находятся в трактире «Кадриль, фитнес-центре «Гараж» и парке имени Ю.А. Гагарина, были подключены к системе.

Фото: t.me/krpronws