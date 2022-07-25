25 июля
Красноярск
погода +19 °C
57.39
 
€ 57.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в Железнодорожном районе 26 камер подключили к системе «Безопасный город»

Главная Общество
Красноярск
12:00 25 Июля 2022
безопасность, красноярск, система, город, камеры, прокуратура
версия для печати Ico_print

В Красноярске в нескольких общественных пространствах Железнодорожного района видеокамеры не были подключены к системе «Безопасный город». В краевой прокуратуре отметили, что эта система позволяет обеспечивать общественную безопасность и правопорядок, а также помогает в раскрытии преступлений.

В результате руководители организаций, которые используют объекты, получили представления об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности общественных пространств. Таким образом, 26 камер, которые находятся в трактире «Кадриль, фитнес-центре «Гараж» и парке имени Ю.А. Гагарина, были подключены к системе.

Фото: t.me/krpronws

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 62-летний водитель Honda проехал на «красный» и врезался в грузовик

В Красноярске 62-летний водитель Honda проехал на «красный» и врезался в грузовик

25 Июля 2022 г.
Водитель легковушки получил травмы
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Фестиваль «Душа России» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Фестиваль «Душа России» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

25 Июля 2022 г.
25 июля в 14:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая XIII областному фестивалю русской культуры «Душа России». В этом году фестиваль посвящен 200-летию со дня образования Омской области. Участники: - Виктория Багринцева...
Новости Красноярска: Красноярский бизнесмен обклеил свое кафе патриотическими лозунгами во избежание сноса

Красноярский бизнесмен обклеил свое кафе патриотическими лозунгами во избежание сноса

25 Июля 2022 г.
Кафе находится прямо на набережной
Новости Красноярска: В России вернут в печать «десятку» с достопримечательностями Красноярска

В России вернут в печать «десятку» с достопримечательностями Красноярска

25 Июля 2022 г.
О планах вернуть «десятирублевку» в оборот сообщил заместитель председателя Центробанка
Новости Красноярска: Град и сильные дожди вернутся в Красноярский край 25 июля

Град и сильные дожди вернутся в Красноярский край 25 июля

25 Июля 2022 г.
Конец июля не радует жителей региона своим теплом
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

23 Июля 2022 г.
Краевые предприятия могут получить заем на создание импортозамещающего производства
Новости Красноярска: Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

23 Июля 2022 г.
И сам угодил в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

21 Июля 2022 г.
В одной из квартир еще осталась проживать семья из 3-х человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru