Регбисты «Енисея-СТМ» на выезде разгромили московскую «Славу»

Регбийный клуб из Красноярска «Енисей-СТМ» одержал победу во втором туре чемпионата России. Красноярцы сыграли в Москве против местной «Славы», обыграв хозяев поля со счетом 69:7. Отметим, что эта победа стала второй для регбистов «Енисея-СТМ».

На данный момент красноярский клуб после двух туров чемпионата России набрал девять очков и занял первое место в турнирной таблице. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что футболисты «Енисея» одержали победу над командой Леонида Слуцкого.

Фото: t.me/minsport24