77 аварий с участием маршруток зарегистрировано в Красноярске с начала 2022 года

Дорожные полицейские обратились к жителям Красноярска, попросив их быть очень осторожными при езде в общественном транспорте. По данным ГИБДД России по краю, с начала текущего года в Красноярске произошло 77 автопроисшествий с участием маршруток. В авариях погибли два человека и 110 были травмированы.

В связи с этим автоинспекторы напоминают красноярцам о том, что ждать маршрутный транспорт следует только на остановках, не выступая на дорогу. Добавим, что если вы вдруг упали в маршрутке, то лучше всего попросить кондуктора или водителя о том, чтобы они вызвали скорую и инспекторов ДПС.

Фото: Никита Алексеев