В Красноярском крае на озере Большом установят очистные сооружения

В Красноярском крае будет размещен новый объект экологической инфраструктуры. Он будет установлен на озере Большом, которое расположено в Шарыповском районе.

В правительстве региона отметили, что на озере планируется установка очистных сооружений. Именно с таким поручением выступил глава Красноярского края Александр Усс.

На данный момент на территории водоема и в с. Парная, которое находится недалеко от озера, ведутся полномасштабные работы по формированию зоны отдыха для туристов и благоустройству самого села. Этот комплекс мероприятий увеличит привлекательность одного из самых любимых мест отдыха на территории региона.

Глава Шарыповского муниципального округа Геннадий Качаев отметил, что жителями села являются около 1 тыс человек. Однако летом в населенный пункт приезжают до 300 тысяч туристов не только из Красноярского края, но и из различных регионов России. Столь большое число отдыхающих оказывают большую нагрузку на экологию и озеро.

По словам Александра Усса, в связи с этим принято решение о строительстве очистных сооружений, которые должны быть установлены в следующем году. Предварительная стоимость работ составит 75 млн рублей.

Таким образом, в населенном пункте будут работать две линии очистных сооружений, общая мощность которых составит 100 кубометров стоков в день. Также объект позволит в «низкий» сезон отключить одну линию в целях экономии.

Фото: Никита Алексеев