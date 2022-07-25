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В Красноярском крае на озере Большом установят очистные сооружения

Главная Общество
Красноярск
08:30 25 Июля 2022
в красноярском крае, губернатор, правительство, озеро
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В Красноярском крае будет размещен новый объект экологической инфраструктуры. Он будет установлен на озере Большом, которое расположено в Шарыповском районе. 
В правительстве региона отметили, что на озере планируется установка очистных сооружений. Именно с таким поручением выступил глава Красноярского края Александр Усс. 
На данный момент на территории водоема и в с. Парная, которое находится недалеко от озера, ведутся полномасштабные работы по формированию зоны отдыха для туристов и благоустройству самого села. Этот комплекс мероприятий увеличит привлекательность одного из самых любимых мест отдыха на территории региона. 
Глава Шарыповского муниципального округа Геннадий Качаев отметил, что жителями села являются около 1 тыс человек. Однако летом в населенный пункт приезжают до 300 тысяч туристов не только из Красноярского края, но и из различных регионов России. Столь большое число отдыхающих оказывают большую нагрузку на экологию и озеро. 
По словам Александра Усса, в связи с этим принято решение о строительстве очистных сооружений, которые должны быть установлены в следующем году. Предварительная стоимость работ составит 75 млн рублей.  
Таким образом, в населенном пункте будут работать две линии очистных сооружений, общая мощность которых составит 100 кубометров стоков в день. Также объект позволит в «низкий» сезон отключить одну линию в целях экономии. 

Фото: Никита Алексеев

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