Суд арестовал имущество красноярского экс-бизнесмена Анатолия Быкова на 9,5 млн рублей

В Красноярске по решению суда было арестовано имущество известного предпринимателя Анатолия Быкова. Напомним, что в данный момент следователи расследуют уголовное дело в отношении бизнесмена. По официальной информации, Быкова обвиняют в убийстве, которое было совершено организованной группой и руководстве преступным сообществом.

Отметим, что при расследовании убийства 48-летнего красноярца, которое было совершено в 1998 году, для возмещения морального вреда было обнаружено недвижимость бизнесмена. В результате решением суда на шесть нежилых строений, стоимость которых превысила 9,5 млн рублей, был наложен арест.

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