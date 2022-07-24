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Суд арестовал имущество красноярского экс-бизнесмена Анатолия Быкова на 9,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
16:00 24 Июля 2022
преступление, суд, красноярск, недвижимость
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В Красноярске по решению суда было арестовано имущество известного предпринимателя Анатолия Быкова. Напомним, что в данный момент следователи расследуют уголовное дело в отношении бизнесмена. По официальной информации, Быкова обвиняют в убийстве, которое было совершено организованной группой и руководстве преступным сообществом.

Отметим, что при расследовании убийства 48-летнего красноярца, которое было совершено в 1998 году, для возмещения морального вреда было обнаружено недвижимость бизнесмена. В результате решением суда на шесть нежилых строений, стоимость которых превысила 9,5 млн рублей, был наложен арест.

Фото: © krk.sledcom.ru

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