Врачи краевой больницы учатся принимать пациентов с оспой обезьян

В Красноярской краевой клинической больнице состоялись тренировочные занятия по приемке пациентов, которые могут быть заражены оспой обезьян. Напомним, что в мае сразу в нескольких странах Европы, США, Автстралии и Канаде медики зарегистрировали вспышки обезьяньей оспы.

В этой связи специалисты приемного отделения краевой больницы провели тренировки. Согласно рекомендациям, у врачей есть не более двух часов для обследования пациента, оказания ему медпомощи и направления в инфекционный стационар БСМП. Все должно проходить так, чтобы инфекция не распространилась. Добавим, что во время занятий использовался секундомер, так как крайне важно все делать быстро. При этом не менее важно все делать правильно.

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