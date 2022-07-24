Трижды за сутки ездили спасатели в лагерь ТИМ «Бирюса» для оказания помощи пострадавшим

В Красноярском крае накануне, 23 июля, спасатели трижды за сутки выезжали в лагерь ТИМ «Бирюса». В ежедневной сводке КГКУ «Спасатель» сообщается, что в первом случае помощь спасателей потребовалась пострадавшему в связи с укусом клещом.

Второй выезд специалисты совершили в связи с тем, что один из отдыхающих в лагере повредил левый голеностоп. В третьем случае спасатели выезжали в лагерь в связи с тем, что отдыхающий получил колотую рану правой стопы. Отметим, что все пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости