Отравившиеся в турецком отеле жители Красноярска могут получить компенсацию

Жители Красноярского края, которые отравились во время отдыха в одном из турецких отелей, имеют полное право получить компенсацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По его словам, ведомство готово предоставить красноярским туристам помощь в суде и помочь в получении компенсации. Дело в том, что нанесенный вред должен быть возмещен исполнителем услуги. Дмитрий Горяев отмечает, что размер компенсации за причинение морального вреда не зависит от размера возмещения имущественного вреда и убытков, которые понес турист. Также стало известно о том, что требования о возмещении ущерба, который возник из-за невыполнения или ненадлежащего исполнения туроператором договорных обязательств, могут быть предъявлены потребителями страховщику либо гаранту.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости