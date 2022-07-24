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В Красноярске на Сурикова частично ограничат движение до 14 августа

Главная Общество
Красноярск
15:10 24 Июля 2022
город, улица, красноярск, движение, автомобиль, администрация
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В Красноярске с начала новой недели на улице Сурикова частично ограничат движение автотранспорта. В мэрии сообщили, что причиной ограничений стали ремонтные работы, которые будут проходить на теплосети, расположенной на Сурикова, 35.

Так, от дома №37 на Сурикова до улицы Ленина перекроют одну полосу движения. По улице Ленина от дома №43 до Сурикова, а также от Сурикова до дома №49 перекроют не более двух полос движения. Добавим, что ограничения начнут действовать с 08:00 25 июля до 08:00 14 августа.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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