36-летний житель Манского района подозревается в убийстве красноярца металлической трубой

В Красноярском крае по подозрению в убийстве был задержан 36-летний житель Манского района. В ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия рассказали, что 20 июля в одном из домов в поселке Нарва был найден труп 38-летнего красноярца. Следователи считают, что убитый вместе со своей знакомой девушкой приехал в поселок на отдых. Потерпевший пригласил подозреваемого к себе в гости, который оказался его знакомым.

Ночью мужчины и женщина устроили застолье, в ходе которого между потерпевшим и злоумышленником произошла ссора. Красноярец брызнул знакомому в лицо из газового баллончика. Затем подозреваемый скрылся, а житель Красноярска и женщина легли спать. Спустя какое-то время злоумышленник вернулся в дом и несколько раз ударил красноярца металлической трубой по голове. От полученных травм мужчина погиб на месте. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Вскоре ему предъявят обвинение.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости