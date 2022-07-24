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Потепление до +26 градусов и дожди обещают синоптики в Красноярске на предстоящей неделе

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Красноярск
11:17 24 Июля 2022
лето, красноярск, погода
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Последняя неделя июля подарит жителям Красноярска теплую погоду, однако без дождей не обойдется. По прогнозам синоптиков, в понедельник ночью будет от +11°C до +13°C, днем от +18°C до +20°C. В течение дня будут дожди. Во вторник в темное время суток будет +13°C. Днем потеплеет до +22°C и ожидается кратковременный дождь.

В среду в ночные часы будет +12°C, в дневное время температура воздуха составит +24°C. Будет ясная и солнечная погода. В четверг вновь будет без осадков, а дневная температура поднимется до +26°C. В пятницу прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Днем в городе будет +25°C.

Фото: Никита Алексеев

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