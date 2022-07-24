2 жителей Абакана будут судить по обвинению в краже 40 решеток с «ливневок» в Красноярске

В Красноярске перед судом предстанут два жителя Абакана, обвиняемые в серийных кражах решеток с «ливневок». В ГУ МВД России по краю рассказали, что весной этого года злоумышленники предложили двум студентам одного из техникумов заработать. Мужчины заявили, что они являются коммунальщиками и сказали, что студентам необходимо снять чугунные решетки на ул. Саянская, погрузив в машину.

В результате злоумышленники выдали световозвращающие жилеты, перчатки и инструмент молодым людям, а также пообещали заплатить 2 тысячи рублей каждому. Однако после погрузки 40 решеток, мужчины скрылись. Сумма ущерба превысила 320 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятия злоумышленники были задержаны. Ими оказались – 32-летний и 37-летний жители Абакана. Обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости