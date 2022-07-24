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В Красноярске на улице Спартаковцев перекроют движение до 1 сентября

Главная Общество
Красноярск
10:16 24 Июля 2022
город, красноярск, движение, автомобиль
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В Красноярске с понедельника, 25 июля, для автомобилистов ограничат движение по улице Спартаковцев. По официальной информации, движение перекроют из-за проведения работ по реконструкции теплосети на улице Новосибирской, 52. 
Таким образом, от улицы Спартаковцев, 69 до Новосибирской перекроют полосы движения. От дома №71 до №69 по улице Спартаковцев установят знаки «Движение запрещено». Добавим, что изменения вступят в силу с восьми часов утра 25 июля и будут действовать до 20:00 1 сентября. 

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости 

 

 

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