В Красноярске на улице Спартаковцев перекроют движение до 1 сентября

В Красноярске с понедельника, 25 июля, для автомобилистов ограничат движение по улице Спартаковцев. По официальной информации, движение перекроют из-за проведения работ по реконструкции теплосети на улице Новосибирской, 52.

Таким образом, от улицы Спартаковцев, 69 до Новосибирской перекроют полосы движения. От дома №71 до №69 по улице Спартаковцев установят знаки «Движение запрещено». Добавим, что изменения вступят в силу с восьми часов утра 25 июля и будут действовать до 20:00 1 сентября.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости