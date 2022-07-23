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Двух женщин и мужчину эвакуировали спасатели на Красноярском водохранилище

Главная Общество
Красноярск
18:54 23 Июля 2022
общество, происшествия, туристы, спасатели
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Троих туристов пришлось эвакуировать в Красноярском крае с водохранилища. 

22 июля в заливе Сыда Красноярского моря спасатели Краснотуранской станции эвакуировали двух женщин и мужчину, которые вышли в акваторию на лодке. У судна сломался двигатель и люди оказались в ловушке, рассказали в Агентстве ГО и ЧС по региону,

Спасатели настоятельно рекомендуют всем, кто отправляется в путешествие на лодке, проверять техническое состояние мотора и транспотного средства и не забывать о необходимости ношения спасательного жилета.

Фото:©Агентстве ГО и ЧС Красноярского края

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