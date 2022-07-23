Почти 800 млн рублей перечислили жители Красноярского края интернет-мошенникам

С начала года жители Красноярского края перечислили мошенникам 791 169 596 рублей. Жертвами обмана стали 4 148 жителей региона, сообщает прокуратура Красноярского края.

Чаще всего своих жертв аферисты находили в социальных сетях, мессенджерах и при совершении сделок купли-продажи, обмена товара через сайты-объявлений «Юла» и «Авито».

Также многие мошенники звонят потерпевшим под видом сотрудников банков, полицейских, представителей соцслужб и даже попавшими в ДТП родственниками. Нередко становятся обманутыми и те, кто собирается инвестировать деньги, увидев объявления в соцсетях.

Так, жительница Красноярска лишилась 156 тысяч рублей, установив на свой мобильный телефон приложение для удаленного доступа, что позволило мошеннику дистанционно оформить на ее имя кредит и украсть деньги. А решивший приобрести через Telegram запчасти красноярец и вовсе потерял 1,9 млн рублей, которые перевел якобы продавцу.

Всех жителей Красноярского края правоохранители просят быть более внимательными.

Фото:©РИА Новости/Павел Лисицын