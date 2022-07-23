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Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд арестовал до 19 сентября

Главная Общество
Красноярск
16:13 23 Июля 2022
общество, происшествия, красноярск, министр, арест
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 Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд отправил под арест до 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Накануне Sibnovosti.ru сообщали о задержании министра. Ранее был задержан председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олег  Митволь, которого обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей. Позже Митволь заключил досудебное соглашение со следствием. В июле был задержан экс-руководитель КГКУ "Краевое транспортное управление".

Фото:© страница Константин Димитров/"ВКонтакте"

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