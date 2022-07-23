Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд арестовал до 19 сентября

Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд отправил под арест до 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Накануне Sibnovosti.ru сообщали о задержании министра. Ранее был задержан председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ" Олег Митволь, которого обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей. Позже Митволь заключил досудебное соглашение со следствием. В июле был задержан экс-руководитель КГКУ "Краевое транспортное управление".

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