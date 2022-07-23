Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

Аналог иностранного навесного оборудования создали на красноярском предприятии «Борус». Лесозахват, предназначенный для погрузки-разгрузки прицепов, лесовозов, а также формирования штабелей, может быть установлен на фронтальный погрузчик иностранного производства. Новый образец отличается от иностранного ценой и доступностью, не уступая при этом зарубежным аналогам по прочности и надежности. Как сообщается на сайте правительства региона, в планах предприятия -- полностью закрыть потребность не только краевого, но и российского рынка.

Как рассказал директор ООО «Борус» Павел Пестриков, на заводе серийно выпускается еще целый ряд позиций импортозамещающего навесного оборудования для погрузчиков, экскаваторов и другой спецтехники. Руководитель "Боруса" отметил, что в сегодняшней непростой ситуации у российской промышленности появились новые шансы для развития и выпуска продукции.

- Мы, например, делаем высококачественные лесозахваты, грейферные захваты для перегружателей, ковши для экскаваторов, отвалы для бульдозеров, – рассказывает Павел Пестриков, - Всего около 100 единиц продукции.Производим не только для Красноярского края, но отгружаем в другие регионы. Наша продукция есть на Урале, в Кузбассе, Магадане и Якутии.

Сейчас «Борус» налаживает выпуск фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и снегоочистителей собственного производства. Это, уверено руководство компании, поможет снизить долю импорта в страну таких машин от зарубежных производителей. Совместно с с китайскими производителями выпускает экскаваторы-погрузчики BORUS BR-825, BR-815, BR-830. И в ближайших планах "Боруса" - расширить производство и уже до конца года построить новый корпус площадью 6 000 кв м.

Кстати, чтобы реализовать проект по выпуску фронтальных погрузчиков грузоподъемностью от 3 до 5 тонн "Борус" обращался за льготным займом в федеральный Фонд развития промышленности. Сейчас производители Красноярского края могут получить заем на создание импортозамещающего производства в Региональном фонде развития промышленности, который заработал в регионе по инициативе губернатора Александра Усса. Капиталоемкость фонда составляет 1 млрд рублей.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев отмечает, что кредиты будут выдаваться на сумму от 5 до 100 млн рублей под льготную процентную ставку от 1 до 5 %.

- Деньги должны направляться на расширение производства, создание новой высокотехнологической продукции, в том числе предусматривающей импортозамещение, - пояснил Ананьев.

В настоящее время региональный фонд принимает заявки по программам льготного финансирования. На рассмотрение уже поступило 14 заявок, а более подробную информацию можно узнать обратившись в фонд лично ( ул. Александра Матросова, 2), либо позвонив по телефону +7 (391)205-44-22.

Фото:©сайт правительства Красноярского края