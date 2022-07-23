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Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

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Красноярск
11:14 23 Июля 2022
общество, происшествия, красноярск
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В Октябрьском районе Красноярска пьяный мужчина до смерти забил собаку породы йоркширский терьер. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июля. 

Как сообщает ГУ МВД по региону, о  том, что во дворе жилого дома мужчина избивал свою собаку, а потом споткнулся и упал, сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что красноярец был сильно пьян, он бил собаку, но потом потерял равновесие и упал. 

Очевидцы отвезли животное в ветклинику, а мужчине вызвали скорую помощь. К сожалению, собака от полученных травм погибла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото:©РИА Новости/Владимир Астапкович

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